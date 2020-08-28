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أخبار محلية > بالفيديو.. خبير تدريب وتنمية يقترح إطلاق نظام شبيه بـ”ساهر” لضبط الموظفين الذين يرتكبون هذه العادة
28/08/2020   11:10 م

بالفيديو.. خبير تدريب وتنمية يقترح إطلاق نظام شبيه بـ”ساهر” لضبط الموظفين الذين يرتكبون هذه العادة

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اقترح المستشار الأسري وخبير التنمية والتدريب، نهاد الإمام، عمل نظام لمراقبة استخدام الموظفين للجوال في أماكن العمل يكون شبيها بنظام “ساهر”، مؤكدا أن الجوال يتسبب في ضياع ربع إنتاج الموظف يوميا.

وقال الإمام، في مقابلة على قناة “الإخبارية”، إن عدد الموظفين في المملكة يقرب من 8 ملايين، وتسبب بعض التصرفات منهم في أماكن العمل، كاستخدام الجوال وغيره، في ضياع ساعتين يوميا، أي ربع إنتاجه تقربياً.

وأضاف أن أساس المشكلة يرجع للنشأة وإدمان الجوال منذ الصغر، مطالباً بعمل حملات إعلامية مركزة تشترك فيها كل قطاعات الدولة للتوعية بمخاطر الظاهرة وأسبابها وحلولها. وفق “أخبار 24”.

ووجّه الإمام اقتراحا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشكيل لجنة وطنية من أقسام رؤساء العلوم الإنسانية في الجامعات السعودية لدراسة هذه الظاهرة ووضع حلول تكون ملزمة من الدولة.

بالفيديو.. خبير تدريب وتنمية يقترح إطلاق نظام شبيه بـ”ساهر” لضبط الموظفين الذين يرتكبون هذه العادة

أخبار محلية
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