الشهادة والوظيفة لم تمنعاه.. مهندس يواجه سيطرة العمالة الأجنبية في مجال “طرد الحمام”

كشف المهندس أحمد الجميل قصته مع العمل في مجال طرد الحمام رغم حصوله على وظيفة مرموقة بمجال تخصصه.
وأوضح، خلال حديثه عبر قناة MBC، أن رغبته في إنهاء احتكار العمالة الأجنبية لهذا العمل هي ما دفعه للتوجه إلى مهنة طرد الحمام المؤذي من المنازل.
وأكد أن بداية علاقته بهذا المجال كانت عندما واجه تلك المشكلة في منزله، وهو ما دفعه إلى استقدام عمالة للتغلب عليها، غير أنهم طلبوا مبالغ كبيرة.
وأشار إلى أن ذلك دفعه للتفكير في العمل بهذا المجال، مؤكدًا أنه تعرّف على الأدوات اللازمة لممارسة المهنة، وعلى رأسها الألواح التي تحتوي على الأشواك الطاردة للحمام. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الزبائن يحفزونه معنويًا وماديًا لتشجيعه على الاستمرار في العمل وتحسين دخله، وذلك على الرغم من كونه يعمل في إحدى الشركات الهندسية.
مهندس أحمد الجميل.. شهادته الهندسية لم تمنعه من العمل في تركيب أدوات طرد الحمام .. القصة كاملة مع منصور المزهم#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/upvCbDtWjZ
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 28, 2020