طوَّرت شركة أمريكية لقاحا جديدا مضادا لفيروس كورونا المستجد، أظهر فعالية واضحة في تحسين الاستجابات المناعية لدى كبار السن.
وقالت الشركة إن البيانات الأولية للقاح التجريبي، الذي تم تطويره بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، تشير إلى اقتراب معدلات الاستجابة المناعية لدى كبار السن من النتائج الخاصة بالمشاركين الأصغر سنًا.
وأوضحت أنه تمت تجربة اللقاح على 10 أشخاص ممن ينتمون إلى الفئة العمرية بين 56 عامًا و70 عامًا، بالإضافة إلى 10 آخرين في الفئة العمرية أكثر من 70 عامًا، مؤكدة أنه أظهر نتائج جيدة على مستوى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس أو الخلايا التائية. وفق “أخبار 24”.
وتُعتبر فئات كبار السن هي الأكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس التاجي، وذلك بسبب ضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر، فضلًا عن صعوبة إحداث اللقاحات استجابة مناعية كافية للحيلولة دون حدوث تلك المضاعفات.