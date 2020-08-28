صديق الكتب.. حارس أمن يعمل في مكتبة الملك فهد منذ 30 عاماً ويتحدث 3 لغات

نشر الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي محمد النحيت، اليوم (الجمعة)، فيديو لحارس أمن يعمل في مكتبة الملك فهد منذ 30 عاماً، وملم بجميع أقسام المكتبة وأماكن الكتب دون الرجوع إلى أجهزة الكمبيوتر.
وقال حارس الأمن، صالح المرزوق، إنه يتحدث 3 لغات، وهي الإنجليزية والإندونيسية والهندية، وإنه يعرف أغلب الكتّاب والمؤلفين بسبب قراءة الكتب المتواجدة لهم في المكتبة.
وأضاف وفق “أخبار 24” أن المكتبة تُعتبر بالنسبة له غذاء ثقافيا، لافتاً إلى أنه يعمل في المكتبة من بعد إنشائها بـ8 سنوات، وقد أطلق عليه الناشط اسم “صديق الكتب”، لما اكتسبه من ثقافة بقراءته الكثير منها.
ليس مجرد حارس امن، هو صديق الكتب من ٣٠سنة في مكتبة الملك فهد ويتحدث ثلاث لغات، ولو سألته عن اي كتاب في المكتبة من بين مليون ونصف كتاب سوف تجد الجواب لديه بمكان الكتاب واسم الكاتب بدون الرجوع الى الجهاز ماشاء الله pic.twitter.com/qWMGLg91IE
— محمد النحيت (@M_Alnhet) August 28, 2020