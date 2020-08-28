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أخبار محلية > “هيئة النقل” تحذر مستأجري السيارات: متطلبات التأجير تنحصر في هذه الإجراءات فقط
28/08/2020   11:16 م

“هيئة النقل” تحذر مستأجري السيارات: متطلبات التأجير تنحصر في هذه الإجراءات فقط

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أصدرت الهيئة العامة للنقل تنويهًا بشأن طلب مكاتب السيارات من المستأجرين التوقيع على أوراق أو سندات بخلاف عقد التأجير.

وأكدت أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام العملية.

وشددت الهيئة على أن متطلبات إتمام عملية التأجير تنحصر في إثبات الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للمقيمين أو جواز السفر للزوار، إضافة إلى رخصة القيادة والبطاقة الائتمانية وتطابق شروط التغطية التأمينية، مؤكدة أن اشتراط أي مستندات أخرى يُعد مخالفة تستحق الإبلاغ عنها على الرقم 938. وفق “أخبار 24” .

“هيئة النقل” تحذر مستأجري السيارات: متطلبات التأجير تنحصر في هذه الإجراءات فقط

أخبار محلية
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