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أخبار محلية > كانت حاملاً عندما أصيبت.. وفاة ممرضة بـ”كورونا” في نجران (فيديو)
29/08/2020   8:45 ص

كانت حاملاً عندما أصيبت.. وفاة ممرضة بـ”كورونا” في نجران (فيديو)

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توفيت الممرضة بقسم الجراحة والباطنية بمستشفى نجران ريناد آل مخلص، اليوم (الجمعة)، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا “كوفيد 19” .

وكشف مراسل قناة الإخبارية في نجران أن الممرضة الراحلة عملت في المجال الطبي لمدة 17 عاماً، وأصيبت بالفيروس أثناء أدائها عملها، ومكثت في المستشفى أكثر من شهر.

وبيّن أنها كانت حاملا في الشهر السابع، وأجريت لها عملية في مستشفى الملك خالد، وأنجبت طفلة لتنضم إلى شقيقتيها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنها أسهمت في تدريب طاقم التمريض الموجود حالياً في مستشفى نجران، وكانت متفانية في عملها.

كانت حاملاً عندما أصيبت.. وفاة ممرضة بـ”كورونا” في نجران (فيديو)

أخبار محلية
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