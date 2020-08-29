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أخبار المناطق > شرطة الشرقية: القبض على 4 وافدين سرقوا وباعوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية من منازل تحت الإنشاء
29/08/2020   8:45 ص

شرطة الشرقية: القبض على 4 وافدين سرقوا وباعوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية من منازل تحت الإنشاء

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ألقت شرطة منطقة الشرقية، اليوم (الجمعة)، القبض على 4 وافدين لتورطهم بسرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء وقاموا ببيعها في حفر الباطن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوياتهم، وهم 3 من الجنسية البنغلاديشية وواحد من الجنسية الهندية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأكد الدريهم أن قيمة المسروقات تُقدر بـ70 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

شرطة الشرقية: القبض على 4 وافدين سرقوا وباعوا كيابل نحاسية ومولدات كهربائية من منازل تحت الإنشاء

أخبار المناطق
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