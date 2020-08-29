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أخبار محلية > بالفيديو.. “التعليم” تحاكي اليوم الدراسي بداية من الاستيقاظ من النوم حتى نهايته
29/08/2020   8:46 ص

بالفيديو.. “التعليم” تحاكي اليوم الدراسي بداية من الاستيقاظ من النوم حتى نهايته

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استعرضت وزارة التعليم نموذجا لليوم الدراسي للطلاب والطالبات على منصة “مدرستي”، وذلك قبل يوم من بدء العام الدراسي الجديد غدا الأحد.

وعرضت مقطع فيديو لنموذج اليوم الدراسي خلال عملية التعلم عن بُعد، حيث أكدت أن المنصة، التي يستفيد منها أكثر من مليون طالب وطالبة في المملكة، تمثل رحلة تعليمية تفاعلية، تبدأ بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، وتضمن التفاعل مع المعلمين والمعلمات في الفصول الافتراضية.

وأوضحت التعليم أن كافة مراحل اليوم الدراسي تضمن دعم الأسرة وأولياء الأمور لتحقيق النجاح المطلوب خلال عملية التعلم عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي. وفق “أخبار 24”.

ويبدأ العام الدراسي غداً الأحد عبر منصة “مدرستي”، ويستمر على هذا النحو لمدة 7 أسابيع.

بالفيديو.. “التعليم” تحاكي اليوم الدراسي بداية من الاستيقاظ من النوم حتى نهايته

أخبار محلية
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