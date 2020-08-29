بالفيديو.. تفاصيل اختطاف الرضيع “يوسف” بواسطة امرأة مجهولة في الجوف

كشفت عائلة سعودية تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت اختطاف رضيعها يوسف الرضوان بعد ولادته في مستشفى بالجوف.
وأوضح والد الطفل مرزوق السرحاني، خلال برنامج “ما لم تر” على قناة MBC، أن الأمور كانت تسير على النسق الاعتيادي للولادة، حيث أُجريت عملية للأم بعد ملاحظة ضعف نبضات القلب للجنين، وتم وضع الطفل في الحضانة.
وأكد أنه عرف بأمر اختطاف الطفلة بعدما سألته إدارة المستشفى عما إذا كان قد أخذ الطفل من الحضانة أم لا، ليعرف أن يوسف قد اختفى من المستشفى.
وأشار إلى أنه بعد استدعاء الشرطة، تم التحقيق مع الممرضات، لتسرد إحداهن واقعة مثيرة للشك حول سيدة مجهولة طلبت الحصول على الطفل لتريه لأمه، مؤكدًا أن الممرضات رفضن طلبها بشأن الطفل مرتين، قبل أن تتمكن في المرة الثالثة من خطف الطفل.
وقالت الأم، فخرية السرحاني، إنها رأت الطفل لمرة واحدة عندما طلبت من إحدى الممرضات جلب الطفل لها لرؤيته، مشيرة إلى أنها لبَّت لها طلبها، ثم أخذته منها بعد دقائق معدودة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنها لم تعلم بأمر اختطاف الطفل إلا بعدما جاء الأب ليسرد لها ما دار مع إدارة المستشفى، ليؤكد لها أن الطفل قد اختُطف.
دقائق معدودة منذ ولادته ثم اختفى.. الرضيع الصغير يوسف اختطف!
ماهي تفاصيل هذه الجريمة الصادمة؟ @IbrahimAlfarhan #مالم_تر
#MBC1 pic.twitter.com/Mmz9MRVW14
— MBC1 (@mbc1) August 28, 2020