ماذا يعني حصول “تخصصي الرياض” على أول اعتماد من الجمعية الأمريكية للصيادلة؟

كشف مدير إدارة الخدمات الصيدلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عبدالرازق الجزائري، عن حصول المستشفى على أول اعتماد من الجمعية الأمريكية للصيادلة.
وأوضح أن المعايير التي ارتكز إليها اعتماد الجمعية الأمريكية تشمل سلامة الدواء وكفاءة العلاج المقدم ومتابعة المرضى والصيدلة الإكلينيكية والهيكل الإداري في المستشفى.
وأضاف أن القطاع الصيدلي في المستشفى يستقبل 1500 مريض يوميًا في العيادات الخارجية، ويجري أكثر من 9 ملايين عملية خلال العام الواحد، مؤكدًا أن هذا الكم الضخم من العمل يتطلب نظامًا يضمن انخفاض معدل الأخطاء الطبية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المستشفى يقوم على علاج أمراض وحالات نادرة، وهو ما يشير إلى مدى استفادة أصحاب تلك الحالات من حصول القطاع الصيدلي على اعتماد من الجمعية الأمريكية للصيادلة.
فيديو | “تخصصي الرياض” ينال أول اعتماد من الجمعية الأمريكية للصيادلة#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/kzrHcpwwPa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2020