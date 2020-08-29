رسمياً.. كلية الهندسة بجامعة الإمام تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي

حصلت كلية الهندسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بشكل رسمي على الاعتماد الأكاديمي الدولي “ABET“، وذلك من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد هذا الاعتماد هو أعلى تقييم علمي دولي لمؤسسات التعليم الهندسي على مستوى العالم.
ويمنح اعتماد “ABET” للكلية، شهادة دولية تعطي ثقلاً علمياً مرموقاً واعترافاً دولياً بجميع أنحاء العالم بخريجي الكليات الحاصلة على ذلك الاعتماد. وفق “أخبار 24”.
وحصلت الكلية على هذا الاعتماد بعد نجاحها في رفع مستوى الجودة، وتطبيق المعايير الدولية المطلوبة بمنتهى الدقة بجميع الأنشطة العلمية والأكاديمية.