بالفيديو.. هل ستكون هناك رحلات تجارية من المملكة إلى الفضاء قريباً؟.. مستشار “هيئة الفضاء” يُجيب

كشف مستشار الهيئة السعودية للفضاء هيثم التويجري، عن إطلاق الهيئة برامج واعدة خلال الفترة المقبلة لتغطية كل قطاعات الفضاء والاستفادة منها.
وقال التويجري، إن المملكة تنظر إلى صناعة الفضاء على أنها واعدة وتساهم في فتح مجالات استثمارية مختلفة من بينها الرحلات التجارية والسياحية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على بناء هذا القطاع بالفعل بعدما لاحظت شروع العديد من الشركات في إطلاق رحلات تجارية.
وأشار في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن هذا القطاع يؤثر على الحياة اليومية للإنسان، وفي مقدمتها استخدام تقنيات تحديد المواقع في خدمات التوصيل، وكذلك تتبع الرحلات البحرية الخاصة بنقل السلع بين الدول. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن علوم الفضاء تساهم في حماية الأمن القومي والقضاء على أي محاولات للاختراق، إلى جانب المساعدة في الأمن الصحي والأمن البيئي أيضاً.
فيديو | هل ستكون هناك رحلات تجارية إلى الفضاء ؟.. مستشار الهيئة السعودية للفضاء يجيب لـ #النشرة #الإخبارية pic.twitter.com/4nOlZto6iy
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 28, 2020