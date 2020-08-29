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أخبار محلية > مع تطبيق البروتوكولات.. استئناف العمل بمراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة
29/08/2020   8:50 ص

مع تطبيق البروتوكولات.. استئناف العمل بمراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استئناف العمل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تطبيق عدد من البروتوكولات الوقائية.  

وفتحت الوزارة، باب التسجيل للمُستفيدين من الثلاثاء الماضي على أن يستمر ذلك حتى 21 محرم الجاري.

 وتضمنت البروتوكولات الوقائية، ترتيب آلية العمل للمراكز وتقدير الحضور بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية من خلال تقسيم المُستفيدين إلى فئتين. وفق “أخبار 24”.

 وتشمل الفئة الأولى، 50% من المستفيدين والذين ينبغي لهم الحضور في أول يومين عمل من الأسبوع والانخراط في الفصول التأهيلية، فيما تتضمن الفئة الثانية نسبة 50% من المستفيدين أيضاً على أن يكون حضورهم للمركز في آخر يومي عمل من الأسبوع.

مع تطبيق البروتوكولات.. استئناف العمل بمراكز الرعاية النهارية الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار محلية
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