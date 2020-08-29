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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تجب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول؟.. الشيخ “السلمي” يوضح
29/08/2020   8:51 ص

بالفيديو.. هل تجب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول؟.. الشيخ “السلمي” يوضح

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أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، مدى وجوب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول.  

وقال السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه في حال نفد المال أو نقص عن النصاب أثناء الحول يكون كأنه نفد ولا زكاة فيه.  

وأضاف أنه لابد من اكتمال النصاب ويحول عليه الحول حتى يكون فيه زكاة، مشيراً إلى أنه إذا اكتمل النصاب بعد النقصان يبدأ من جديد في الحول.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل تجب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول؟.. الشيخ “السلمي” يوضح

أخبار محلية
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