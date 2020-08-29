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أخبار المناطق > الأسر المنتجة بالجوف تتنافس على جائزة 12 ألف ريال لأفضل وجبة شعبية في مهرجان تذوق
29/08/2020   8:51 ص

الأسر المنتجة بالجوف تتنافس على جائزة 12 ألف ريال لأفضل وجبة شعبية في مهرجان تذوق

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نظمت أمانة الجوف نهاية هذا الأسبوع مهرجان تذوق للأسر المنتجة في متنزه النخيل بمدينة سكاكا، وذلك في الفترة من 7 ـ 10 محرم الجاري. 

وتتنافس في هذا المعرض نحو 20 أسرة منتجة على جائزة أفضل وجبة شعبية ومقدارها 12000 ريال، حيث خصصت الجائزة الأولى بمقدار 6000 ريال والثانية بمقدار 4000 ريال والثالثة بمقدار 2000 ريال. 

وتخضع معايير التقييم إلى المظهر الخارجي والإخراج الفني للوجبة، والطعم والنكهة، الرائحة والملمس، والعذوبة والحلاوة، والمحافظة على التراث والابتكار.وفق “أخبار 24”. 

وتنوعت معروضات المعرض بين منتجات السدو وأعمال الصوف والحِرف اليدوية، كما شهد مشاركات جديدة من نساء وفتيات المنطقة في فنون النحت وصناعة العطور وصناعة الصابون والمجسمات الجمالية، إلى جانب المأكولات الشعبية وأنواع من الحلويات وصناعة الحقائب وأغلفة الهواتف. 

الأسر المنتجة بالجوف تتنافس على جائزة 12 ألف ريال لأفضل وجبة شعبية في مهرجان تذوق

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