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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > بالصور.. خالد العنقري يكرّم مدير شرطة الخرج بحضور الشيخ نغيمش بن قروش
29/08/2020   9:01 ص

بالصور.. خالد العنقري يكرّم مدير شرطة الخرج بحضور الشيخ نغيمش بن قروش

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أقام الأستاذ خالد بن عبدالعزيز العنقري رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية مناسبة لسعادة رئيس شرطة الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي ، بحضور رجل الأعمال المعروف الشيخ نغيمش بن فهد بن قروش العجمي وعدد من رجال المال والأعمال ووجهاء المجتمع وذلك بمقر ضيافته بمحافظة الخرج .

كما حضر الشعر والشعراء في المناسبة حيث ألقيت العديد من القصائد الشعرية الشعبية في المدح والفخر لاقت استحسان وإعجاب الحضور .

” الخرج اليوم ” تواجدت في المناسبة وشكرت الأستاذ خالد بن عبدالعزيز العنقري وأخوانه الذين تشرفنا بلقائهم المناسبة ، شاكرين لهم دعوتهم وترحيبهم غير المستغرب متمنين لهم دوام التوفيق والسداد .

بالصور.. خالد العنقري يكرّم مدير شرطة الخرج بحضور الشيخ نغيمش بن قروش

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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