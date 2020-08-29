بالصور.. خالد العنقري يكرّم مدير شرطة الخرج بحضور الشيخ نغيمش بن قروش

أقام الأستاذ خالد بن عبدالعزيز العنقري رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية مناسبة لسعادة رئيس شرطة الخرج العميد منيف بن زايد العتيبي ، بحضور رجل الأعمال المعروف الشيخ نغيمش بن فهد بن قروش العجمي وعدد من رجال المال والأعمال ووجهاء المجتمع وذلك بمقر ضيافته بمحافظة الخرج .
كما حضر الشعر والشعراء في المناسبة حيث ألقيت العديد من القصائد الشعرية الشعبية في المدح والفخر لاقت استحسان وإعجاب الحضور .
” الخرج اليوم ” تواجدت في المناسبة وشكرت الأستاذ خالد بن عبدالعزيز العنقري وأخوانه الذين تشرفنا بلقائهم المناسبة ، شاكرين لهم دعوتهم وترحيبهم غير المستغرب متمنين لهم دوام التوفيق والسداد .