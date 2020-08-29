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اخبار رياضية > انتهاء أزمة فنادق الرباعي في دوري الأبطال الآسيوي
29/08/2020   1:36 م

انتهاء أزمة فنادق الرباعي في دوري الأبطال الآسيوي

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كشفت تقارير صحفية، عن موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على إقامة بعثتي فريقي الهلال والتعاون في فندق، والنصر والأهلي في فندق آخر، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأوضحت، أن الهلال قدم إلى الاتحاد الآسيوي قائمة أسماء الفريق قبل آخر موعد لتقديم الأسماء غدًا، إضافة إلى نادي التعاون، فيما ينتهي موعد تقديم قائمتي فريقي النصر والأهلي بعد غدٍ.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة العاصمة القطرية منافسات دوري الأبطال لمنطقة غرب آسيا، بدءًا من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل. وفق “أخبار 24”.

انتهاء أزمة فنادق الرباعي في دوري الأبطال الآسيوي

اخبار رياضية
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