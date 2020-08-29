قرر اتحاد كرة القدم تأجيل انطلاق بطولتي الدوري الممتاز لدرجتي البراعم 15 و13 إلى منتصف يناير 2021 وكذلك بطولة الدرجة الأولى “مناطق” للدرجتين المشار لهما، على أن تُحدد لجنة المسابقات آلية المسابقة وبرامجها لاحقًا بالتنسيق مع الأندية المشاركة في كل بطولة.
وجدد اتحاد الكرة ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الجمعة ـ التأكيد على انطلاق منافسات الدوري الممتاز والأولى لدرجتي الشباب والناشئين في مواعيدها المعلنة سلفًا، على أن تنطلق بطولة الدرجة الثانية “مناطق” للدرجتين “شباب وناشئين” في 18 أكتوبر 2020.
وتأتي هذه القرارات على خلفية الاجتماع التشاوري الذي عقدته لجنة المسابقات الثلاثاء الماضي مع مشرفي الفئات السنية في الأندية وتم فيه مناقشة المواضيع المتعلقة بمسابقات الفئات السنية ومواعيد انطلاقتها للموسم الرياضي المقبل. وفق “أخبار 24”.