تعد رياضة المشي من أكثر الممارسات الرياضية المفيدة لصحة الإنسان، حيث تساهم في تحسين عمل القلب، وتقي من ارتفاع ضغط الدم، وتساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحافظ على وزن صحي، وتحسن اللياقة البدنية للجسم.
ويتوفر في العاصمة الرياض عدد من أشهر المواقع التي تجتذب هواة المشي من المواطنين والمقيمين، حيث عرضت أمانة المنطقة قائمة تبين أبرز 20 موقعًا للمشي في الرياض.
وتجتذب مواقع المشي التي استعرضتها أمانة الرياض، خاصةً في أيام نهاية الأسبوع، أعدادًا كبيرة من المواطنين والمقيمين، في ظل تهيئة الأجواء والخدمات المطلوبة لممارسة رياضتهم الصحية المفضلة.
وفق “أخبار 24”.