6 ملايين طالب وطالبة يبدؤون غداً عامهم الدراسي “عن بُعد” تحت شعار “مدرستي في بيتي”

يستهل أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، غدًا (الأحد)، عامهم الدراسي الجديد (1442هـ)، عن بُعد، عبر منصة “مدرستي”، تحت شعار “مدرستي في بيتي”.
ويبدأ اليوم الدراسي بدخول الطالب لمنصة مدرستي، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، والدخول للفصل الافتراضي والتفاعل مع المعلم، وإعداد التكليفات والاختبارات.
وتضم منصة مدرستي أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار. وفق “أخبار 24”.
بدورها هيأت وزارة التعليم 23 قناة تعليمية “عين الفضائية” لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وقامت بأرشفتها في “يوتيوب”، وذلك لخدمة الطلبة الذين لا يتوفر لديهم جهاز ذكي أو إنترنت.