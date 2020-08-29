“الملحقية الثقافية” تعلن رحلة أخيرة لعودة المبتعثين من أستراليا

أكدت الملحقية الثقافية للمملكة بأستراليا أنه تم التنسيق لعمل رحلة عودة (أخيرة ونهائية) للمبتعثين وأسرهم، يوم الخميس المقبل 3 سبتمبر.
ودعت الملحقية الخريجين والخريجات والمبتعثين ومرافقيهم للإسراع بتقديم طلباتهم والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين بالخطوط السعودية لإجراء الحجوزات.
وأوضحت بحسب أنظمة وقوانين الخطوط الناقلة أنه يجب على جميع المتقدمين للسفر إحضار ما يثبت (سلبية) نتيجة اختبار الكشف عن كورونا (PCR) للتمكن من صعود الطائرة. وفق “أخبار 24”.
وطالبت جميع الخريجين بسرعة التقدم بطلب “إنهاء دراسة” وطلب “تذكرة” حتى تتمكن الملحقية من استمرار الصرف عليهم إلى حين مغادرتهم أستراليا.