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أخبار المناطق > “الملحقية الثقافية” تعلن رحلة أخيرة لعودة المبتعثين من أستراليا
29/08/2020   1:43 م

“الملحقية الثقافية” تعلن رحلة أخيرة لعودة المبتعثين من أستراليا

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أكدت الملحقية الثقافية للمملكة بأستراليا أنه تم التنسيق لعمل ‏رحلة عودة (أخيرة ونهائية) للمبتعثين وأسرهم، يوم الخميس المقبل 3 سبتمبر.‏

ودعت الملحقية الخريجين والخريجات والمبتعثين ومرافقيهم للإسراع بتقديم طلباتهم والتواصل مع مركز ‏رعاية المبتعثين بالخطوط السعودية لإجراء الحجوزات.

وأوضحت بحسب أنظمة وقوانين الخطوط الناقلة أنه يجب على جميع المتقدمين للسفر إحضار ما يثبت‏ (سلبية) نتيجة اختبار الكشف عن كورونا‎ (PCR) ‎للتمكن من ‏صعود الطائرة.‏ ‎ وفق “أخبار 24”.

وطالبت جميع الخريجين بسرعة التقدم بطلب “إنهاء دراسة” ‏وطلب “تذكرة” حتى تتمكن الملحقية من استمرار الصرف عليهم ‏إلى حين مغادرتهم أستراليا.

“الملحقية الثقافية” تعلن رحلة أخيرة لعودة المبتعثين من أستراليا

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