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أخبار محلية > الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.. وبدء العمل بها بعد 90 يومًا
29/08/2020   1:44 م

الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.. وبدء العمل بها بعد 90 يومًا

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قرر مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.

ويبدأ العمل باللائحة بعد 90 يومًا من نشرها أمس (الجمعة) في الجريدة الرسمية، وتلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام ذات صلة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وضمان جودة عمل مقدم الخدمة من خلال منح التراخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد. وفق “أخبار 24”.

ويجب على مقدمي خدمات كفاءة الطاقة تعديل أوضاعهم وفقًا لأحكام اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ اعتمادها.

وتتراوح عقوبات مخالفة أحكام اللائحة بين إنذار مقدم الخدمة بمعالجة المخالفة خلال 30 يومًا، أو إيقاف ترخيصه بشكل مؤقت، أو سحب الترخيص، أو إلغاء الترخيص نهائيًا.

الموافقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.. وبدء العمل بها بعد 90 يومًا

أخبار محلية
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