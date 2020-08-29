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أخبار المناطق > تمتاز بأسماكها النادرة وشعابها المرجانية.. تعرف على جزيرة جبل الليث بساحل البحر الأحمر
29/08/2020   5:29 م

تمتاز بأسماكها النادرة وشعابها المرجانية.. تعرف على جزيرة جبل الليث بساحل البحر الأحمر

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تقع جزيرة جبل الليث في البحر الأحمر على ساحل محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وتمتاز الجزيرة بصفاء مياهها، وكثرة الأسماك النادرة والشعاب المرجانية، وتعتبر مقصدا لهواة رياضة الغطس.

ويتبع جزيرة جبل الليث الرئيسية اثنتا عشرة جزيرة صغيرة، وتبعد عن محافظة الليث نحو 11,50 ميل بحري، وتبلغ مساحتها نحو 5 كيلومترات طولية.

وتعتبر الليث من أهم المحافظات الساحلية، وهي من أقدم الموانئ في المملكة، وتشكل حلقة وصل تربط بين مناطق المملكة الجنوبية ومنطقة مكة المكرمة.

 

وفق “أخبار 24”.

تمتاز بأسماكها النادرة وشعابها المرجانية.. تعرف على جزيرة جبل الليث بساحل البحر الأحمر

أخبار المناطق
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