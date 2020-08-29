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أخبار محلية > بالفيديو.. يقظة رجال الأمن تقود لضبط متورطين في عدد من جرائم السرقة والاحتيال والسطو المسلح
29/08/2020   5:31 م

بالفيديو.. يقظة رجال الأمن تقود لضبط متورطين في عدد من جرائم السرقة والاحتيال والسطو المسلح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بعدد من المتورطين في جرائم متنوعة، منها سطو بالسلاح، وسرقة، واحتيال، فيما نشر الأمن العام مقطع فيديو يستعرض القبض على هؤلاء المجرمين.

أولى هذه الجرائم اتخاذ وافد يمني شقة سكنية بالرياض مقرًا لعيادة طبية لعلاج مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، حيث ضُبط في الشقة 30 ألف عبوة أدوية ومستلزمات طبية ومبلغ 800 ألف ريال و26 جواز سفر أجنبيا.

وفي المدينة المنورة أطيح بمواطن حرق سيارة آخر إثر خلاف بينهما، مما نتج عنه تلف السيارة بالكامل، فيما ضبطت الجهات الأمنية مقيمًا من الجنسية الهندية يتاجر في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال، وضُبط بحوزته أكثر من 47 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

كما أطاحت شرطة الرياض بثلاثة مواطنين اقتحموا محلا للاتصالات واستولوا على عدد (14) جوالًا، حيث أقروا بارتكاب سبع جرائم نشل وسرقة واعتداء، استولوا خلالها على نقود ومقتنيات تجاوزت قيمتها 30 ألف ريال.

وقادت تسجيلات كاميرات المراقبة أجهزة الأمن إلى ضبط مواطنين قاما بالسطو على عدد 6 محلات بمكة المكرمة وسرقة خزينة الأموال بكل منها.

بالفيديو.. يقظة رجال الأمن تقود لضبط متورطين في عدد من جرائم السرقة والاحتيال والسطو المسلح

أخبار محلية
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