أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 987 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 313911 حالة.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3840 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 288441 حالات، لافتة إلى أن هناك 21630 حالات نشطة حالياً، من بينها 1555 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.