“ديفيد الهلالي” الموظف بالسفارة الأمريكية يغادر المملكة والسفارة تودعه بفيديو لأبرز ذكرياته

ودعت السفارة الأمريكية في الرياض، مدير شبكات التواصل الاجتماعي لديها، ديفيد وايتد الشهير بـ”ديفيد الهلالي”، الذي يغادر المملكة بعد ثلاث سنوات قضاها في العمل بالسفارة.
ويشتهر ديفيد بحب وتشجيع نادي الهلال، وظهر في العديد من المناسبات والمحافل مرتديًا قميص الفريق، ومؤازرًا له، كما ظهر في وقت سابق مع رئيس النادي فهد بن نافل حاملًا كأس دوري أبطال آسيا.
وبهذه المناسبة استعادت السفارة الأمريكية ذكريات ديفيد في المملكة، ونشرت أمس (الجمعة) مقطع فيديو مجمعًا لعدد من أبرز لحظاته وذكرياته في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وتضمن الفيديو قطات لديفيد في مول تجاري بالرياض، وجزءًا من لقائه في برنامج “الدوري مع وليد”، وجولاته بصحاري المملكة، كما ظهر مرتديًا “شماغ” في محل للمستلزمات الرجالية.
نودّع اليوم #ديفيد_الهلالي، مدير شبكات التواصل الإجتماعي في السفارة الامريكية، ونتمنى له كل التوفيق في مهمته القادمة. ولكن قبل مغادرته، دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل ذكرياته في المملكة العربية السعودية. #السعودية #الهلال pic.twitter.com/gMe1kZLt7V
— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) August 28, 2020