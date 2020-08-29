نشرت جمعية حماية المستهلك، مقارنة بين أسعار فحص فيروس “كورونا” المستجد، لدى بعض المنشآت الصحية الخاصة المنتشرة في عدد من مدن المملكة.
وتراوحت أسعار أخذ المسحة فقط ما بين 100 ريال و376 ريالًا، وإجراء الفحص فقط من 500 ريال و1755 ريالًا.
وجاءت أسعار أخذ المسحة مع تجميع العينة والفحص ما بين 600 ريال و2055 ريالًا، فيما ارتفعت أسعار إجراء كامل الفحص بالمنزل لتتراوح بين 850 ريالًا و2300 ريال.
وبلغت أسعار أخذ العينة الكاملة وفحصها على مستوى مدينة الرياض ما بين 600 ريال و2055 ريالًا، وفي الدمام والجبيل والخبر والأحساء 850 ريالًا.
وفق “أخبار 24”.