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أخبار محلية > “التعليم”: تدشين 3 قنوات خاصة للطلاب ذوي الإعاقة
29/08/2020   5:35 م

“التعليم”: تدشين 3 قنوات خاصة للطلاب ذوي الإعاقة

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أعلنت وزارة التعليم عن تدشين 3 قنوات فضائية تعليمية خاصة للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية.

وأوضحت وكيلة الوزارة للبرامج التعليمية، الدكتورة مها سليمان، أن القنوات مخصصة لبرامج التربية الخاصة لطلاب الابتدائية وطلاب المتوسط والثانوية وطلاب التوحد الشامل.

وأكدت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم (السبت)، توفير 21 منهجا للطلاب ذوي الإعاقة وتوصيلها لهم في منازلهم. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه سيتم تمكينهم من الحضور إلى المدارس بشكل فردي لمقابلة المعلمين والمشرفين، لتسهيل الصعوبات التي تواجههم، خاصة المتوجهين للصف الأول.

“التعليم”: تدشين 3 قنوات خاصة للطلاب ذوي الإعاقة

أخبار محلية
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