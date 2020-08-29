الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات تحت تهديد السلاح بالرياض

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في ارتكاب جرائم سلب المركبات تحت تهديد السلاح.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن التشكيل العصابي مكون من أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر، مشيرًا إلى أنهم ارتكبوا 9 جرائم، تمثلت في سلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة وإيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها.
وذكر الكريديس أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية ومخالفات مرورية، مؤكدًا أنه تم استرداد جميع المركبات وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.