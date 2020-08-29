“التعليم”: كافة الاحتمالات مطروحة بأن يكون التعليم ممزوجاً ما بين الحضوري والإلكتروني

أكد وكيل التعليم للتعليم العام، الدكتور محمد المقبل، استثناء المعلمين والمعلمات ممن هم خارج مناطق مدارسهم من الحضور للمدارس، ويجب عليهم التنسيق مع المديرين لإيصال التكليفات التعليمية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم (السبت)، أن كافة الاحتمالات مطروحة بأن يكون التعليم ممزوجا ما بين الحضوري والإلكتروني.
وأشار إلى أنه سيتم تقييم العملية التعليمية اعتباراً من أول يوم من كافة الجوانب، وبعد 5 أسابيع تُقدم التقارير من كافة الجهات، ومن ثم يُتخذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة الطلاب. وفق “أخبار 24”.