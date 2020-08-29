بعد تسجيل أقل من ألف إصابة.. باهبري: المملكة من أكثر البلدان أماناً في العالم.. ونقول انتهت كورونا في هذه الحالة

أكد استشاري مكافحة الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أن تراجع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بالمملكة تحت ألف إصابة، اليوم السبت، يُعد إشارة إلى أن المملكة تسير بالطريق الصحيح نحو إنهاء الفيروس تمامًا في البلاد.
وأوضح، خلال حديثه مع قناة الإخبارية، أن استمرار المجتمع في اتباع الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها لبس الكمامة، هو الضمان الرئيسي لاستمرار انخفاض أعداد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي، مؤكدًا أن المملكة بوصول نسبة التعافي فيها إلى 91% تُعد من أكثر البلاد أمانًا في الوقت الحالي.
وقال باهبري إن العالم شهد للمملكة بحسن الأداء في مواجهة الجائحة، وبالأخص خلال موسم الحج الماضي، والذي نجحت المملكة في الخروج به على النحو الأمثل. وفق “أخبار 24”.
وأبان استشاري مكافحة الأمراض المعدية أن انتهاء الفيروس في المملكة سوف يعلَن عندما انقضاء فترة أسبوعين أو أكثر دون تسجيل إصابات جديدة، مشددًا على ضرورة استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأشار إلى معظم حالات الإصابة تأتي عن طريق التعامل مع الأشخاص المقربين، وليس الغرباء كما يظن البعض، مؤكدًا أن التخلي عن الكمامة والعودة إلى نسق الحياة الطبيعية كانا السبب وراء عودة أعداد الإصابات اليومية في بعض الدول إلى الارتفاع مجددًا.
فيديو | د.#نزار_باهبري لـ #نشرة_النهار: #المملكة تعد من الدول الأكثر أمانا بعد وصول نسبة التعافي إلى 91% #الإخبارية pic.twitter.com/9JaPuhuFKR
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 29, 2020