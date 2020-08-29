كشف الإعلامي محمد سلامة، أحد ركاب السفينة السياحية “كروز السعودية”، عن حقيقة وجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الركاب الموجودين على متن السفينة.
وأوضح سلامة في مقطع فيديو أن هناك تساؤلا: “هل توجد حالة كورونا على متن السفينة؟، مجيباً بأنه لا توجد حالة إصابة بكورونا، ولكن يوجد مجرد اشتباه، لأن أحد الأشخاص شعر بالتعب؛ فهناك شك فقط.
وقال إن السفينة رجعت إلى ميناء الملك عبدالله الاقتصادي بسبب هذا الشك، لأن إجراءات الأمن والسلامة صارمة جداً، وسلامة الركاب هي أهم شيء، وأن هذا اليوم كان الأخير، وكان مقررا أن يُقضى على اليخت، وتم إلغاؤه .
وفق “أخبار 24”.