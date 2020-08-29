قدَّم الإعلامي المتخصص في الشؤون التقنية، طارق الجاسر، طريقة مبسطة لعمل أكثر من شخص على جهاز واحد، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد.
وقال، خلال مقطع فيديو قام بإنتاجه، إن بإمكان رب الأسرة الاعتماد على جهاز كمبيوتر واحد لتعليم أبنائه عن بُعد في مراحل تعليمية مختلفة في آن واحد، وذلك عن طريق إضافة لوحة مفاتيح وشاشة وفأرة ووصلة HDMI، مؤكدًا أن تلك الإضافات القليلة ستمكّن الجهاز الواحد من تشغيل 6 شاشات في نفس الوقت.
وأوضح أن عملية التشغيل تبدأ بتركيب الوصلة بين الشاشتين، لتصبح إحداهما انعكاسًا للأخرى، ثم تحميل برنامج “ASTER” من موقع www.ibik.ru” واختيار النسخة التجريبية المجانية الصالحة لمدة 30 يومًا، أو شراء النسخة النهائية مقابل 323 ريالا، لتستطيع تشغيل 6 أجهزة في آن واحد بشكل مستقل مدى الحياة، أو نسخة أخرى لتشغيل جهازين فقط مقابل 184 ريالا، مؤكدًا أنه يدعم العديد من اللغات، ليس من بينها العربية.
وتابع بأنه بعد تحميل البرنامج يتم تعريف لوحة المفاتيح والفأرة ووصلة HDMI، ثم اختيار خانة مكان العمل “WorkPlaces”، وسحب علامة الفأرة من المكان الثاني إلى الأول، ثم سحب إحدى لوحات المفاتيح إلى مكان العمل رقم 2، بحيث يكون كل من المكانين يحتوي على فأرة ولوحة مفاتيح، ثم الضغط على خانة تطبيق أو “APPLY”
وأجرى جاسر تجربة عملية لتشغيل شاشة ولاب توب صغير على جهاز كمبيوتر واحد، وذلك دون حدوث تعارض بين ما يتم عرضه على الشاشتين أو النوافذ التي يستخدمها كل جهاز، مؤكدًا أنه لا حاجة لشراء جهاز كمبيوتر كامل لكل ابن لتشغيله في مرحلته التعليمية الخاصة.
وفق “أخبار 24”.