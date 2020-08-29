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29/08/2020   10:55 م

بمساعدة أصدقائها.. مقـتل سعودي على يد فتاة في مصر

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أقدمت عصابة مكونة من فتاتين وشابين في مصر على قتـل مواطن سعودي يسكن حي السيدة زينب بالقاهرة، مستغلين علاقته بإحدى الفتاتين.

وأكدت التحريات أن الجريمة تمت بدافع السرقة، حيث اشتركت الفتاة وصديقتها وشابان آخران في الاعتداء على الشخص السعودي، مشيرة إلى أنه توجد آثار خنق حول الرقبة.

وتبين من التحريات وجود آثار بعثرة داخل الشقة التي كان يسكنها السعودي في حي السيدة زينب بالقاهرة، بما يوحي بمحاولة مقاومته للاعتداء، كما أكدت التحريات أن الفتاتين والشابين اتفقوا على تخدير المجني عليه، مستغلين علاقة الصداقة التي تربطه بالمتهمة الرئيسية، والتي كانت تتردد على مسكنه. وفق “أخبار 24”.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس الفتاة وشركائها بتهمة القـتل العمد، كما أمرت النيابة بتشريح الجـثة لبيان سبب الوفاة وإصدار تصريح بالدفن.

بمساعدة أصدقائها.. مقـتل سعودي على يد فتاة في مصر

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