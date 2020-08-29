بيان من شركة البحر الأحمر حول عودة سفينة “كروز” إلى الميناء بعد الاشتباه في إصابة بـ”كورونا”

كشفت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية الإجراءات التي اتخذها الطاقم الصحي لسفينة “كروز السعودية” بعد الاشتباه بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.
وأوضحت، في بيان لها، أنه على الفور تم عزل الحالة المشتبه بها وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.
وأشارت إلى أنه حرصا على سلامة الجميع عادت السفينة اليوم (السبت) إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكان هناك طاقم من وزارة الصحة في انتظارها للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة. وفق “أخبار 24”.
وبينت أنه تم تحويل الحالة إلى المستشفى لإكمال تقديم الإجراءات الصحية وحصر المخالطين لها لمتابعتهم.