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أخبار محلية > للطلاب والطالبات.. فيديو يستعرض تطبيق “مايكروسوفت تيمز” وكيفية استخدامه
29/08/2020   10:58 م

للطلاب والطالبات.. فيديو يستعرض تطبيق “مايكروسوفت تيمز” وكيفية استخدامه

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كشف الخبير التقني عبدالله السبع كيفية استخدام تطبيق “مايكروسوفت تيمز” في العملية التعليمية عن بعد.

وأوضح، في فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن واجهة التطبيق تتضمن 4 صفحات، الأولى منها صفحة التنشيط وتتضمن التنبيهات.

وأضاف أن الصفحة الثانية للمحادثات، ويستطيع من خلالها الطالب إجراء محادثات الفيديو والصوتية وإرسال الرسائل، والثالثة صفحة “التيمز”، والتي يضع فيها المعلم الواجبات والملفات، والتي يمكن للطالب تحميلها وتنزيلها في جهازه. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الصفحة الرابعة لتنظيم الوقت والمواعيد، وتُعرف باسم “الكلندر”، حيث يعرف من خلالها الطالب موعد المحاضرة المقبلة.

للطلاب والطالبات.. فيديو يستعرض تطبيق “مايكروسوفت تيمز” وكيفية استخدامه

أخبار محلية
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