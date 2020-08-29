للطلاب والطالبات.. فيديو يستعرض تطبيق “مايكروسوفت تيمز” وكيفية استخدامه

كشف الخبير التقني عبدالله السبع كيفية استخدام تطبيق “مايكروسوفت تيمز” في العملية التعليمية عن بعد.
وأوضح، في فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، أن واجهة التطبيق تتضمن 4 صفحات، الأولى منها صفحة التنشيط وتتضمن التنبيهات.
وأضاف أن الصفحة الثانية للمحادثات، ويستطيع من خلالها الطالب إجراء محادثات الفيديو والصوتية وإرسال الرسائل، والثالثة صفحة “التيمز”، والتي يضع فيها المعلم الواجبات والملفات، والتي يمكن للطالب تحميلها وتنزيلها في جهازه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الصفحة الرابعة لتنظيم الوقت والمواعيد، وتُعرف باسم “الكلندر”، حيث يعرف من خلالها الطالب موعد المحاضرة المقبلة.
بكره اول يوم في الدراسة و الطلاب راح يبدون يستخدمون تطبيق #مايكروسوفت تيمز
طبعا للأسف في ناس كثير مو عارفة التطبيق وكيف تستخدمه في هذا الفيديو راح نتعرف على واجهة التطبيق وكيف تستخدمه pic.twitter.com/gsEqgvX2HI
— عبدالله السبع (@7Alsabe) August 29, 2020