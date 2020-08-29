بالفيديو.. هل ستحل الروبوتات محل المعلمين؟.. متخصص في الذكاء الاصطناعي يرد

أكد عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة فيصل الشمري أن جائحة كورونا غيّرت كثيرا من المفاهيم بين الناس، وخاصة في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.
وأوضح أنه ترجم كتابا يطرح فكرة موجهة لأصحاب القرار في تقنية المعلومات وإدارات التعليم، تشمل إعادة تعريف التعليم من جديد في عصر الذكاء الاصطناعي، بإدخال الروبوتات الفيزيائية في مجال التعليم.
وأضاف أن الروبوتات الفيزيائية قادرة على التفكير وإصدار قرارات للطالب، وقد تحل محل المعلمين بالكليات، كما ذكر المؤلف في كتابه، وأوضح أن ذلك ممكن، أما هل يجب أن يحل الروبوت محل المعلم؟ فهي قضية تحتاج إلى نقاش وبحث مع المعلمين والقادة والطلاب. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الكتاب الذي ترجمه هو الأول في العالم العربي عن دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التعليم بشكل عام، وهو للمؤلف البروفيسور نيل سلفن، الذي طرحه في نهاية العام الماضي، وأنه ترجمه وفاءً لما قدمه الوطن للمبتعثين.
فيديو | هل ستحل الروبوتات مكان #المعلمين؟ مترجم أول كتاب في العالم العربي في مجال تكنولوجيا #التعليم والروبوتات الفيزيائية يجيب لـ #النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/mJljBZkYtu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2020