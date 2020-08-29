حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه برباعية مقابل هدف أمام نظيره الحزم، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة.
فاجأ الحزم لاعبي الهلال بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ من سالم الدوسري استغله عبدالرحمن اليامي الذي مرر الكرة لزميله جوناثان كافو، ليمنح تمريرة ذهبية إلى اليامي من جديد والذي سدد الكرة في شباك الهلال.
وأدرك لاعبو الهلال التعادل مع الحزم سريعاً بهدف في الدقيقة الثامنة، بعد هجمة منظمة من لاعبيه، وصلت الكرة إلى سالم الدوسري الذي مر بمهارة وتلاعب بمدافعي الفريق الضيف، وأسكن الكرة في الشباك.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الهلال، أحرز منها الفرنسي غوميز، هدف التقدم في الدقيقة 40، بعد عرقلة من حارس الحزم للاعب سيباستيان جيوفينكو، داخل المنطقة، وذلك بعد عودته لتقنية الفار.
وفي الدقيقة 53، جاء الهدف الثالث لصالح الهلال عن طريق غوميز بعد عرضية نموذجية من الجانب الأيسر عن طريق ياسر الشهراني يقابلها غوميز برأسية قوية في الشباك، وبعد ثلاث دقائق سجل اللاعب الفرنسي الهدف الرابع من ركلة جزاء وضعها أرضية قوية على يسار حارس المرمى.
بهذا الفوز، رفع فريق الهلال رصيده إلى النقطة 66، قبل جولتين فقط من نهاية مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ليُتوج رسميًا بلقبه السادس عشر على مستوى الدوري.
وفق “أخبار 24”.