أطلق مجلس الغرف السعودية مبادرة “كوني معهم” لتمكين موظفاته من الخروج مبكرًا ومتابعة العمل عن بعد حتى انتهاء ساعات العمل، وذلك لتمكينهن من التواجد مع أبنائهن خلال عملية التعلم عن بُعد.
وتضمن المبادرة لموظفات المجلس مغادرة العمل في تمام الواحدة ظهرًا ومتابعته عن بُعد حتى انتهاء ساعات العمل، وذلك للإشراف على عملية التعلم عن بُعد، والتي تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد.
يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت بداية العام الدراسي عن بُعد لمدة 7 أسابيع، مع تخصيص الساعة الثالثة مساءً لبدء اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك لمراعاة تواجد الإشراف العائلي.
وفق “أخبار 24”.