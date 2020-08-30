نال وسام الشجاعة هناك.. قصة مبتعث تحوّل إلى بطل شعبي في أستراليا

حصل المبتعث من جامعة القصيم، أحمد المحيميد، على وسام الشجاعة في أستراليا بعد إنقاذه لخمسيني في نهر يارا بمدينة ملبورن، ليكون بذلك الشخص الوحيد من غير الأستراليين الذي يحصل على هذا الوسام، والذين يبلغ عددهم 29 شخصًا من الاستراليين.
وأوضح المحيميد، خلال حديث لقناة الإخبارية، أنه خلال جلسة مع أصدقائه بالقرب من موقع الحادثة سمعوا أصوات استغاثة من مجموعة أشخاص شاهدوا الأسترالي الخمسيني وهو يصارع المياه في النهر، مؤكدًا أنه لم يتردد في القفز في الماء لإنقاذ الرجل.
وأشار إلى أنه واجه العديد من المشكلات خلال عملية إنقاذه للرجل، كان أبرزها وزنه الزائد وفقدانه التام للوعي، ما صعَّب من مهام إخراجه من الماء، مؤكدًا أن عملية إنقاذه استغرقت 10 دقائق. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأن سيارتي إسعاف كانتا بانتظارهما، حيث أقلت إحداهما هذا الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الأخرى المحيميد إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد شربه كميات كبيرة من المياه غير الصالحة للشرب في النهر.
وذكر أن تصرفه لاقى إشادة واسعة من المجتمع الأسترالي، حيث حصل على العديد من التكريمات، سواء في المملكة أو أستراليا، مثل تكريم السفارة وجامعة القصيم وأمير القصيم وأخيرًا الحاكم العام في أستراليا.
وأكد أن رد فعل أهل الشخص الأسترالي كان رائعًا، حيث أعربوا له عن جزيل الشكر لإنقاذه، مشيرًا إلى أنه لا يزال على تواصل معهم حتى الآن.
فيديو | أحمد المحيميد أول شخص من غير الجنسية الأسترالية يحصل على وسام الشجاعة يتحدث لـ #النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/Qh4vGOCMY6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2020