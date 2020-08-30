بالفيديو.. “الصحة” ترد على مقولة الإكثار في شرب القهوة يزيد التركيز

قالت وزارة الصحة إن الاعتدال أمر جميل في كل شيء حتى في شرب القهوة، مبينةً أن 4 أكواب من القهوة السوداء تكفي لمنح الجسم 400 ملجم يومياً وهذا هو الحد الأقصى المطلوب.
وأوضحت الوزارة من خلال فيديو توعوي، أن الكافيين الموجود في القهوة قد يساهم في التركيز ولكن الإفراط فيه يُسبب الأرق والغثيان وتسارع نبضات القلب وفقدان التحكم بالعضلات وغيرها من الأعراض.
الإعتدال جميل في كل شيء ..
حتى بشرب القهوة☕️
4 أكواب في اليوم تكفي وتوفي وعليك بالعافية✅#عش_بصحة pic.twitter.com/UlHGWHOudy
— عش بصحة (@LiveWellMOH) August 29, 2020
وفق “أخبا 24”.