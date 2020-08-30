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أخبار محلية > كلية المسجد النبوي تُعلن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول
30/08/2020   8:28 ص

كلية المسجد النبوي تُعلن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول

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أعلنت وحدة القبول والتسجيل في كلية المسجد النبوي، بدء التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وينتهي التسجيل بنهاية اليوم الأحد.  

ويشتمل التسجيل في الكلية للطلاب على أربعة أقسام علمية هي: قسم القرآن وعلومه، والشريعة، والعقيدة، واللغة العربية.  

وأوضح عميد كلية المسجد النبوي الشريف الدكتور عايض اليوبي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن آلية التسجيل للطلاب تكون عبر الدخول على رابط الكلية أو المعهد، وبعدها يتم الاختبار التحريري لجميع المتقدمين، ثم اختبار مادة القرآن الكريم، واجتياز المقابلة الشخصية.   وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن العدد المتوقع في الكلية بعد اجتياز الاختبارات هو 1700 طالب وطالبة، وفي المعهد يصل العدد إلى قرابة الـ 1000، مبيناً أن التعلم سيكون عن بعد، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمصلحة العامة.  

 

كلية المسجد النبوي تُعلن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول

أخبار محلية
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