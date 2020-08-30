نالت قصة بائع فريسكا في مصر إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف الشاب عن تفوقه وحصوله على نسبة 99.6% في امتحانات الثانوية العامة هذا العام رغم عمله الدائم.
وروى بائع الفريسكا ويدعى إبراهيم عبدالناصر، جزءاً من قصته خلال ممارسته عمله على أحد شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى أنه ورث هذا العمل عن والده للمساعدة في نفقات الحياة.
ولفت إلى أنه حاصل على الثانوية العامة بمجموع 99.6% وسيحقق حلم والده بدخول كلية الطب العام المقبل، مبيناً أنه سيلتحق بقسم “الجراحة العامة”.
بدوره تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مع قصة الشاب، داعياً متابعيه إلى مساعدته في التوصل له من أجل مساعدته.
وفق “أخبار 24”.