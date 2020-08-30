بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم وضع كاميرات المراقبة في المنزل

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن وضع كاميرات المراقبة في البيت من أجل الحراسة أو مراقبة عامل في المنزل أو الخادمة فهذا لا بأس به، وقد يكون واجباً في بعض الظروف.
وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن وضع كاميرات في المنزل كي يتم استخدامها في تجسس زوجة على زوجها أو العكس أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كباراً فهذا لا يجوز.
حكم وضع كاميرات المراقبة في البيت ؟#يستفتونك مع الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد https://t.co/Zq8inrVpIo pic.twitter.com/2Qe6TblQhB
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 29, 2020
وفق “أخبار 24”.