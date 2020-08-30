نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم وضع كاميرات المراقبة في المنزل
30/08/2020   8:30 ص

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم وضع كاميرات المراقبة في المنزل

+ = -
1847

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن وضع كاميرات المراقبة في البيت من أجل الحراسة أو مراقبة عامل في المنزل أو الخادمة فهذا لا بأس به، وقد يكون واجباً في بعض الظروف.  

وقال الماجد خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن وضع كاميرات في المنزل كي يتم استخدامها في تجسس زوجة على زوجها أو العكس أو التجسس على الأبناء إذا كانوا كباراً فهذا لا يجوز. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “الماجد” يوضح حكم وضع كاميرات المراقبة في المنزل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109285.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.