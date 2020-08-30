مسؤول بـ”مسك الخيرية” يوضح تفاصيل برنامج “زمالة مسك”.. ومعايير القبول فيه

أوضح مسؤول بمؤسسة مسك الخيرية، تفاصيل برنامج “زمالة مسك” ومدى إمكانية تطويره خلال السنوات المقبلة، مبيناً أنه يستهدف الموهوبين السعوديين الذين يدرسون في أفضل الجامعات بالعالم.
وقال المدير التنفيذي لتنمية رأس المال البشري بمؤسسة مسك الخيرية مشاري الإبراهيم، إن البرنامج يقدم محتوى إثرائياً مختلفاً عبر أربعة مسارات تركز على تطوير الذات والتطوير المهني وتكوين العلاقات المهنية وخلق التأثير والعطاء.
ونوه وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن معايير القبول بالبرنامج محددة وتتعلق بقبول مرشحين يدرسون في السنة الثالثة والرابعة بأفضل الجامعات على مستوى العالم، إلى جانب تمتعهم بالسلوك الحسن والشخصية القيادية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع برامج جديدة في العام المقبل 2021 لقبول دفعات أخرى.