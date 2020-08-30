وزير الطاقة: اكتشاف حقلين للزيت والغاز في منطقتي الحدود الشمالية والجوف

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الأحد)، اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة.
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، تمكّنت من اكتشاف الحقلين وهما: حقل “هضبة الحجَرَة” للغاز في منطقة الجوف، وحقل “أبرق التُّلول” للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.
وبيَّن أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو 1944 برميلاً من المُكَثَّفَات.
وأضاف أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلا يومياً، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل 2,4 مليون قدم مكعبة قياسية، مصحوباً بـ 49 برميلاً يوميا من المُكَثَّفات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن شركة أرامكو ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.