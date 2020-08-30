شاهد: كيف استعدت أسر سعودية لبداية العام الدراسي الجديد عن بعد في منازلهم

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، استعدادات بعض الأسر السعودية لانطلاق العام الدراسي الجديد عن بعد، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا.
وبدا في المقاطع، حرص بعض الأسر على توفير جميع مستلزمات الدراسة لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، كالدفاتر، والكتب، والأقلام، وأجهزة “لاب توب”، وتخصيص إحدى الغرف في المنزل كفصل دراسي، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة لهم، وتحفيزهم لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد.
يشار إلى أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يستهلون، اليوم (الأحد)، عامهم الدراسي الجديد (1442هـ)، عن بُعد، عبر منصة “مدرستي”، تحت شعار “مدرستي في بيتي”.
وفق “أخبار 24”.