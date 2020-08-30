أكد المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه لتسهيل حصول الطلاب والطالبات على حساباتهم الخاصة للدخول إلى منصة مدرستي وأدوات مايكروسوفت، فإنه يمكنهم القيام بذلك من خلال حساب ولي الأمر، أو قائد المدرسة.
وأوضح المتحدث، أنه يمكن الدخول عبر حساب “نور” لولي الأمر على منصة مدرستي، ثم التوجه لخيار الدخول بحساب نور لولي الأمر والنقر عليه، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في نظام نور، وإدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول.
وتابع المتحدث، بأن آلية الدخول عن طريق قائد المدرسة، فيسجل القائد دخوله على حسابه في مدرستي، ويختار من القائمة الرئيسية إدارة الطلاب، ثم يختار إدارة بيانات الطلاب، ثم يختار تعديل بيانات الطالب، ثم يضغط على أيقونة القلم، ومنها عرض كلمة المرور الافتراضية، ثم يستخدم القائد المعلومات الظاهرة أمامه لإرسال رسالة شخصية لولي الأمر باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
وفق “أخبار 24”.