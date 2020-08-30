“الشؤون البلدية” توقع اتفاقية لبناء مسجد باسم منسوبيها

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم (الأحد)، اتفاقية لبناء مسجد باسم منسوبيها، لتكون الوزارة سابع الجهات الحكومية التي التحقت بالمبادرة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة أطلقها الأمير سلطان بن سلمان الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق، لبناء مساجد على نفقة منسوبي الجهات الحكومية.
وأشاد الأمير سلطان بتبني وزير الشئون البلدية والقروية لهذه المبادرة ورعايته لها وتفعيله جانب المسؤولية الاجتماعية بين منسوبي الوزارة وأمانات المناطق، وحث على مواصلة الدعم لهذه الجمعية التي تؤدي رسالة رائدة تجاه بيوت الله. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أعرب الحقيل عن شكره وامتنانه للأمير سلطان بن سلمان، على هذه المبادرة النوعية، التي تعزز دور الفرد ومسؤوليته أمام مجتمعه والسعي بخطوات فعلية لتطوير واقع مساجد الطرق في المملكة، سائلاً الله أن يكتب أجر هذا المسجد لكل من سعى في ذلك من منسوبي الوزارة أو خارجها.