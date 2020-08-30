“المرور”: موعد مسبق لاستقبال المراجعين .. وهذه خطوات الحجز إلكترونيا

أعلنت الإدارة العامة للمرور الإجراءات الوقائية المعتمدة لاستقبال المراجعين لإدارات المرور في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة أن استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، وذلك تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية.
وشرحت الإدارة في إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، 8 خطوات لحجز موعد إلكتروني وجاءت كالتالي:
الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
اختيار المواعيد.
اختيار المرور.
حجز موعد جديد.
اختيار الخدمة المطلوبة.
اختيار الفرع.
اختيار الموعد.
تأكيد الموعد وستظهر للمراجع تذكرة الموعد.
تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية؛ سيكون استقبال المراجعين لإدارات المرور في كافة مناطق المملكة لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق#المرور_السعودي pic.twitter.com/ACpJZ3zMHr
— المرور السعودي (@eMoroor) August 30, 2020
وفق “أخبار 24”.