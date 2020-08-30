نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المرور”: موعد مسبق لاستقبال المراجعين .. وهذه خطوات الحجز إلكترونيا
30/08/2020   5:37 م

“المرور”: موعد مسبق لاستقبال المراجعين .. وهذه خطوات الحجز إلكترونيا

+ = -
469

أعلنت الإدارة العامة للمرور الإجراءات الوقائية المعتمدة لاستقبال المراجعين لإدارات المرور في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة أن استقبال المراجعين سيكون لمن لديهم موعد إلكتروني مسبق، وذلك تعزيزاً لتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لرفع مستوى السلامة الصحية.

وشرحت الإدارة في إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، 8 خطوات لحجز موعد إلكتروني وجاءت كالتالي:

الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

اختيار المواعيد.

اختيار المرور.

حجز موعد جديد.

اختيار الخدمة المطلوبة.

اختيار الفرع.

اختيار الموعد.

تأكيد الموعد وستظهر للمراجع تذكرة الموعد.

وفق “أخبار 24”.

“المرور”: موعد مسبق لاستقبال المراجعين .. وهذه خطوات الحجز إلكترونيا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885109308.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.